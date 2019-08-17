Kaybeden futbol olacak

TFF’nin yeni başkanı ve yönetimi belli oldu. Ankara'daki TFF Genel Kurulu'nda kulüp başkanlarına verilen 5 dakikalık süreye TFF yetkililerinin yanıtı için 20 dakika süre verilmesinin ne kadar fayda sağlayacağı şüphelidir. Bilanço ve raporların son paragrafının okunmasıyla oldu bittiye getirilmiş genel kurulun anlamsız olduğu görülmüştür. Divan başkanlığı için delegelerden teklif gelmemesi de tepki niteliğindedir. ‘Atanmış' TFF Başkanı için oy kullanılmasının seçim olarak kabul gördüğü ortamın güvensizliği, onların atadığı MHK'ya yansıyor ve hakeme, çalacağı düdük için mesaj niteliği taşıyor.

SİYASİ MÜDAHALE

Emirleri yerine getirme mecburiyetinde kalan adamların görev aldığı TFF bünyesindeki görevliler, hakemlerden adalet değil itaat isteyecektir! Üç büyük kulüp taraftarının tezahüratları, futbola müdahalenin getirisidir. Milyonlarca taraftarın görüşüne itibar etmemek, futbol için doğru yaklaşım değildir. Gönülden yeni TFF'nin yanındayım. Fakat iyimser olamayacağım. Türkiye için büyük istihdam yaratan şirketlerden birinin sahibini göreve atayıp başarı beklemek, istihdama zarar verecektir. İki şekilde de başarılı olamayacağına göre ‘Kaybeden futbol olacak' düşüncesindeyim.

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