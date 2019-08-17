SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eksik Beşiktaş Sivas'ta! İşte 11'ler
Karagümrük, Bursaspor galibiyetle başladı
TFF 1.Lig

Karagümrük, Bursaspor galibiyetle başladı

TFF 1. Lig’in ilk haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Bursaspor’u ağırladı. Mücadele İstanbul ekibinin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

17 Ağustos 2019 22:00

TFF 1. Lig’in ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bursaspor’u 3-1 yendi.

İstanbul temsilcisi gelecek hafta Altınordu ile deplasmanda; Bursaspor ise sahasında Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Abdulhamit Yıldız, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 60 Silva), Sabo, Erkan Zengin, Barış Özbek (Dk. 90+1 Efe Tatlı), Darri (Dk. 66 Mervan Çelik), Emeghara

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Atanasov, Ozan İsmail Koç, Burak Kapacak (Dk. 79 Shehu), Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Ali Akman)

Goller: Dk. 13 Darri, Dk. 76 ve 82 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 48 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 52 İsmail Çokçalış (Bursaspor), Dk. 54 Alparslan Erdem, Dk. 81 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)

Son güncelleme 22:00 | 17 Ağustos 2019
bursaspor Fatih Karagümrük tff 1.lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR