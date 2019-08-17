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Kaan Ayhan ve Kenan Karaman galibiyete taşıdı! Bundesliga’da günün sonuçları
Dünyadan Futbol

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman galibiyete taşıdı! Bundesliga’da günün sonuçları

Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın 1'er gol attığı müsabakayı 3-1 kazandı. Augsburg'u 5-1 mağlup eden Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başladı.

17 Ağustos 2019 19:02

Almanya Bundesliga’da temsilcilerimizi karşı karşıya getiren mücadelede Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yendi.

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’nın ilk haftasında Wohninvest Weser Stadı’nda Werder Bremen’e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Rouwen Hennings’in attığı golle Fortuna Düsseldorf’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu golün asistini mili futbolcu Kenan Karaman yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Johannes Eggestein ile bulduğu golle karşılaşmada 1-1’lik eşitliği sağladı. Fortuna Düsseldorf bu gole hızlı cevap verdi ve milli futbolcu Kenan Karaman’ın 52. dakikada filelere gönderdiği topla skoru 2-1’e getirdi.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekibin 64. dakikada kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen milli futbolcu Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

Müsabakada başka gol olmadı ve Fortuna Düsseldorf deplasmanda Werder Bremen’i 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Fortuna Düsseldorf’ta maça ilk 11’de başlayan Türk futbolculardan Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman ise 68 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen’da ise ilk 11’de başlayan Ömer Toprak‘ın yerine 82. dakikada Joshua Serent oyuna girerken, Nuri Şahin 90 dakika süre aldı.

BORUSSIA DORTMUND’DAN FARKLI BAŞLANGIÇ

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta konuk ettiği Augsburg’u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg’un 1. dakikada Florian Niederlechner’in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund’un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn’u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln’ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05’i 3-0 mağlup etti.

Son güncelleme 19:02 | 17 Ağustos 2019
Almanya Bundesliga Fortuna Düsseldorf Kaan Ayhan Kenan Karaman Nuri Şahin Ömer Toprak werder bremen
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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