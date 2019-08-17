SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Metin Feyzioğlu’dan ‘Külliye’ kararı
Antalyaspor

İzmir’e baklavalı uğurlama… İkramı geri çevirmek zorunda kaldılar

Süper Lig'de, sezonu yarın Göztepe maçıyla açacak Antalyaspor, İzmir'e baklava ve çikolata ikram edilerek uğurlandı.

17 Ağustos 2019 12:52

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk maçında, yarın İzmir’de Göztepe ile oynayacak Antalyaspor, kentten şölen havasında uğurlandı. Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetimi tarafından kırmızı-beyazlı balonlarla süslenen CIP kapısına gelen Antalyasporlu futbolculara, baklava ve çikolata ikram edildi. Futbolcular, maç öncesi tatlı yemeleri yasak olduğu için baklava ikramını geri çevirmek zorunda olduklarını belirterek, jest için teşekkür etti.

16 Ağustos 2019 Göztepe Antalyaspor maçının saati değişti Spor Toto Süper Lig`de pazar günü Göztepe`nin Antalyaspor`u konuk edeceği karşılaşmanın saati 19.15`ten 21.45`e alındı. İlgili Haberi Oku

Antalyasporlu oyuncular ve teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-beyaz forma giyen personel ile selfie yaptı.

Kontrollerin ardından CIP’e giren kırmızı-beyazlı takım, personelle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son güncelleme 12:52 | 17 Ağustos 2019
Antalyaspor baklava izmir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR