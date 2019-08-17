Her horoz kendi çöplüğünde!

Son şampiyon sahada yoktu desek acımasızca eleştirmiş olmayız. Gol kralına penaltı attırmazsan, rakibin boş alanlarında gerekli hamleleri yapmazsan, deplasman fobisini yenemezsen mağlubiyet de kaçınılmaz olur. Sahadaki hiçbir Galatasaraylı, futbolun hakkını veremedi. Lakayt oyun, rakibi küçümseme en büyük zaaftı. Dün sarı-kırmızılı oyuncular, taraftarlarını çileden çıkardı.

İlk yarıda Galatasaray'ı kendi yarı sahasında karşılayan Denizlispor, tatildeki sarı-kırmızılıların üstüne gitmeye başladı. Kaçan penaltının ardından morali yerine gelen Ege temsilcisinin bir topu da direkten döndü. Muslera'nın kurtardıklarını saymıyorum bile… Tabii ki Marcao'nun son derece haklı gördüğü iki sarı kartın ardından atılması mağlubiyette başrol oynadı. Anlaşılan Tudor döneminden beri devam eden deplasman fobisi, bu sezon Galatasaray'ın başına çok iş açar. Sahanın en kötüsü olan Seri'nin yerine ikinci yarıda Donk girince biraz toparlanan Galatasaray, maçın en iyisi Recep Niyaz ile Rodallega'nın gollerine engel olamadı ve sezona yenilgiyle başladı.

Bir yenilginin ardından hakeme bahane bulunabilir ancak yeni VAR protokolü sayesinde artık hataların önüne geçilebileceğini gördük. Penaltı pozisyonu, her ne kadar golle sonuçlanmasa da sezonun açılış maçına gölge düşüremedi. Ligin yeni temsilcisi Denizlispor, böylesine önemli bir maçı kazanarak gelecek adına umut verdi. Umarım Fatih Hoca bir an önce iyileşir ve takımın başına geçer. Aksi takdirde Galatasaray için zor günler kapıda.

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