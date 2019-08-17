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Gloria Cup | Türkiye 2-3 Sırbistan
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Gloria Cup | Türkiye 2-3 Sırbistan

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

17 Ağustos 2019 21:10

Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası’ndaki üçüncü mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı. Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, 2-0 geriye düşüp 2-2’ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

15 Ağustos’ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan’ı 3-1, ikinci maçında İtalya’yı 3-0 yenen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı. İtalya’yı 3-0, Hırvatistan’ı 3-1, Türkiye’yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası’nda birinciliği elde etti.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Gülümser Şahin

Türkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz)

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Veljkovic, Ognjenovic (Lazovic, Bjelica, Blagojevic, Aleksic, Mirkovic)

Setler: 12-25, 18-25, 25-22, 25-22, 13-15

Süre: 122 dakika (20, 29, 28, 27, 18) 15 Ağustos 2019 TFF Başkanı Nihat Özdemir`den açıklamalar! Yabancı sınırı, VAR kayıtları, şampiyonluk sayıları... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi. Fenerbahçe`nin 28 şampiyonluk talebinden Galatasaray`ın VAR kayıtları açıklamasına kadar birçok konuya değinen Özdemir, yabancı sınırıyla alakalı da konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:10 | 17 Ağustos 2019
"Gloria Cup" Sırbistan türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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