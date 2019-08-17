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Galatasaray Bayern Münih Barcelona… Avrupa’da şampiyonlar kötü başladı… Tam sekiz yıl sonra…
İspanya La Liga

Galatasaray Bayern Münih Barcelona… Avrupa’da şampiyonlar kötü başladı… Tam sekiz yıl sonra…

Avrupa'da şampiyonlar yeni sezona kayıpla başladı. Bayern Münih 8 yıl sonra açılış maçında kazanamadı. La Liga şampiyonu Barcelona, deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray, Denizli'den çıkamadı.

17 Ağustos 2019 11:09

Geçtiğimiz sezon Avrupa liglerinde mutlu sona ulaşan takımlardan Barcelona, Bayern Münih ve Galatasaray yeni sezona puan kayıplarıyla başladı. Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao’ya mağlup olurken, Bayern Münih öne geçtiği karşılaşmada sahasında Hertha Berlin ile berabere kaldı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ise ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor’a mağlup olarak yeni sezona puansız başladı.

İspanya La Liga’nın açılış haftasında son şampiyon Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao’nun konuğu oldu. Karşılaşmanın 88’inci dakikasında oyuna dahil olan Aritz Aduriz, 89’uncu dakikada attığı muhteşem golle takımına 3 puanı getirdi. Bunun yanında yıldız oyuncusu Lionel Messi’den yoksun olan Barcelona’da diğer bir yıldızı Luis Suarez sakatlanarak oyuna devam edemedi. Uruguaylı futbolcu 37’nci dakikada yerini Rafinha’ya bıraktı.

17 Ağustos 2019 Denizlispor Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi Spor yazarları, yeni sezonun ilk maçında Denizlispor`un Galatasaray`ı mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. İlgili Haberi Oku

BAYERN MÜNİH 8 YIL SONRA…

Almanya’da yeni sezona Almanya Süper Kupası’nı Borussia Dortmund’a kaptırarak başlayan Bayern Münih, ligin açılış maçında sahasında Hertha Berlin ile yenişemedi. Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Lewandowski’nin golüyle öne geçen Bayern, 36’ncı dakikada Lukebakio ve 38’inci dakikada Grujic’in gollerine engel olamayarak geriye düştü. Ev sahibi ekip 60’ıncı dakikada Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bayern Münih, bu sonuçla 2011-12 sezonunun ardından ilk kez bir açılış maçında galip gelemedi.

GALATASARAY DENİZLİ’DEN ÇIKAMADI

Yeni sezona Akhisarspor’u geçip TFF Süper Kupası’nı kazanarak başlayan Galatasaray, ligin açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısına çıktı. 29’uncu dakikada Selçuk ile bir penaltı atışından faydalanamayan sarı-kırmızılılar, 75’inci dakikada Recep Niyaz ve 90’ımcı dakikada Rodallega’nın attığı gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray’da Brezilyalı stoper Marcao da mücadelenin ilk yarısında iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyet ile 7 yıl sonra ilk defa lig açılışında mağlup oldu.

Son güncelleme 11:09 | 17 Ağustos 2019
avrupa barcelona bayern münih galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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