Demir Grup Sivasspor Beşiktaş canlı! Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Hazırlık sürecinde sahadaki performansıyla zaman zaman soru işaretleri yaratan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında hazır görünen Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’una konuk oluyor. Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

DEMİR GRUP SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Ziya, Cofie, Hakan, Erdoğan, Mert, Emre, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz ve Mirin bu akşamki maçta forma giyemiyor. Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakıyor.

Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de bugün 27. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.

Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig`e damga vurdu Süper Lig`de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor`a konuk olacak Beşiktaş, 61 yıllık lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor. İlgili Haberi Oku