Bu defansla hayal kurma şansı yok

En baştan yazalım, Galatasaray'ın bu defans hattıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansı yok. Başta Fatih Terim olmak üzere sarı-kırmızılı taraftarlar büyük beklentiler ve hayaller içine girmesin. Muslera'nın yan top ve oyun kurma sıkıntısı, Nagatomo'nun sadece defansif oyunu ve Mariano'nun aksayan yönleri bir yana Luyindama ve Marcao'nun evlere şenlik futbolu, Süper Lig'de su kaldırır ama Avrupa'da bu hataların faturası ağır kesilir. Zaten takım savunması konusunda sıkıntısı olan ve kompakt oynayamayan Galatasaray, Falcao yerine acilen iyi iki stoper almalı.

Galatasaray rahat kazanacağı maçı basit hataları yüzünden kaybetti. Hemen belirtmekte fayda var ev sahibi dün maçı kazandı ama bu futboluyla işi çok zor.

Taraftarların takımdan yollamak için kampanyalar başlattığı Diagne ilk yarının takımı adına en iyisiydi. Senegallinin penaltı atması bile yasak olduğu için yaptırdığı penaltıyı Selçuk kullandı. Kaptan, öylesine kötü bir vuruş yaptı ki gemisini batırdı.

Tehlike yokken Marcao'nun Rodellega'ya yaptığı iki gereksiz sarı kartlık faul sonrasında on kişi kalan Galatasaray, bu kırmızıyla maça havlu attı. Düşünün bu Luyindama ve Marcao ikilisi Lewandowski, Suarez, Mane ve Ronaldo'ya karşı oynayacak Avrupa'da.

İkinci yarıda 1 puana razı bir oyun ortaya koyan Denizlispor, Recep'in golüyle istemeye istemeye 3 puanı aldı.

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