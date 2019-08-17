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Yasin YILDIRIM
Yasin YILDIRIM 17 Ağustos 2019 09:15

Bu defansla hayal kurma şansı yok

En baştan yazalım, Galatasaray'ın bu defans hattıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansı yok. Başta Fatih Terim olmak üzere sarı-kırmızılı taraftarlar büyük beklentiler ve hayaller içine girmesin. Muslera'nın yan top ve oyun kurma sıkıntısı, Nagatomo'nun sadece defansif oyunu ve Mariano'nun aksayan yönleri bir yana Luyindama ve Marcao'nun evlere şenlik futbolu, Süper Lig'de su kaldırır ama Avrupa'da bu hataların faturası ağır kesilir. Zaten takım savunması konusunda sıkıntısı olan ve kompakt oynayamayan Galatasaray, Falcao yerine acilen iyi iki stoper almalı.

Galatasaray rahat kazanacağı maçı basit hataları yüzünden kaybetti. Hemen belirtmekte fayda var ev sahibi dün maçı kazandı ama bu futboluyla işi çok zor.

Taraftarların takımdan yollamak için kampanyalar başlattığı Diagne ilk yarının takımı adına en iyisiydi. Senegallinin penaltı atması bile yasak olduğu için yaptırdığı penaltıyı Selçuk kullandı. Kaptan, öylesine kötü bir vuruş yaptı ki gemisini batırdı.

Tehlike yokken Marcao'nun Rodellega'ya yaptığı iki gereksiz sarı kartlık faul sonrasında on kişi kalan Galatasaray, bu kırmızıyla maça havlu attı. Düşünün bu Luyindama ve Marcao ikilisi Lewandowski, Suarez, Mane ve Ronaldo'ya karşı oynayacak Avrupa'da.

İkinci yarıda 1 puana razı bir oyun ortaya koyan Denizlispor, Recep'in golüyle istemeye istemeye 3 puanı aldı.

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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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