Bayern Münih sezona Berlin çelmesiyle başladı

Almanya Bundesliga 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena’da Hertha Berlin’i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. dakikasında Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.

Hertha Berlin, 36. dakikada Dodi Lukebakio ve 39. dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

Bundesliga’nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.