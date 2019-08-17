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Bayern Münih sezona Berlin çelmesiyle başladı
Dünyadan Futbol

Bayern Münih sezona Berlin çelmesiyle başladı

Son şampiyon Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da yeni sezonun ilk maçında Hertha Berlin ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

17 Ağustos 2019 00:36

Almanya Bundesliga 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena’da Hertha Berlin’i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. dakikasında Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.

Hertha Berlin, 36. dakikada Dodi Lukebakio ve 39. dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

Bundesliga’nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Son güncelleme 00:36 | 17 Ağustos 2019
Almanya Bundesliga bayern münih Hertha Berlin
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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