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Barcelona hem puanları hem de Suarez’i kaybetti!
İspanya La Liga

Barcelona hem puanları hem de Suarez’i kaybetti!

Barcelona, La Liga'nın ilk haftasında Lionel Messi'den yoksun çıktığı maçta Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Karşılaşmada sakatlanan Luis Suarez, 37. dakikada oyundan çıktı.

17 Ağustos 2019 00:41

İspanya La Liga 2019-2020 sezonunun açılış maçında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao’ya 1-0 yenildi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, son iki sezonun şampiyonu Barcelona’yı San Mames Stadı’nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi Athletic Bilbao, 89. dakikada Aritz Aduriz’in ağları sarsmasıyla Barcelona’yı 1-0 mağlup etti.

Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Barcelona’nın yeni transferleri Fransız golcü Antoine Griezmann ile Hollandalı Frenkie de Jong, ilk kez lig maçında takımlarını temsil etti.

Katalan temsilcisinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, hafif sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyerek 18 kişilik kadroda yer almazken, Uruguaylı golcü Luis Suarez ise maçın 37. dakikasında sakatlanarak yerini Rafinha’ya bıraktı.

Son güncelleme 00:41 | 17 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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