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Arsenal iki golle kazandı!
İngiltere Premier Lig

Arsenal iki golle kazandı!

Premier League'in ikinci haftasında Burnley'yi ağırlayan Londra ekibi Arsenal, Lacazette ve Aubameyang'ın golleriyle galibiyete uzandı.

17 Ağustos 2019 17:20

İngiltere Premier League’de 2. hafta maçında Arsenal, sahasında konuk ettiği Burnley’yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alexandre Lacazette ve Ashley Barnes’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Müsabakanın 64. dakikasında Gabonlu yıldızı Pierre Aubameyang ile bir kez daha öne geçen Londra ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı. 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez lige üst üste iki galibiyetle başlayan Arsenal puanını 6’ya çıkarırken, Burnley 3 puanda kaldı.

17 Ağustos 2019 Mesut Özil krizi sürüyor! Arsenal`in sahasında Burnley ile oynadığı maçın kadrosuna bıçaklı saldırı yaşayan iki futbolcudan Mesut Özil alınmazken, Sead Kolasinac kadroya dahil edildi. İlgili Haberi Oku

Londra’da 25 Temmuz’da motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimine hedef olan Arsenalli futbolculardan Mesut Özil, hastalığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almazken, Sead Kolasinac ise yedek başladığı mücadelenin 71. dakikasında Alexandre Lacazette’in yerine oyuna girdi.

İki futbolcu ligin ilk haftasındaki Newcastle United maçında “güvenlik” gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

Son güncelleme 17:28 | 17 Ağustos 2019
arsenal Burnley İngiltere Premier League
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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