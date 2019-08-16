SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bakan Akar tarih verdi!
Yusuf Acer Çaykur Rizespor’da
Transfer Haberleri

Yusuf Acer Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Altınordu'dan sol bek Yusuf Acer'i transfer edip 5 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Ağustos 2019 19:17

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Altınordu’dan Yusuf Acer ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Acer’in transferiyle ilgili Altınordu Kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Altınordu’nun sol beki Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Dört sezondur Altınordu Kulübünde oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer’e kulübümüze ‘Hoş geldin.’ diyerek başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 19:17 | 16 Ağustos 2019
Çaykur Rizespor spor toto süper lig yusuf acer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR