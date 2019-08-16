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Fenerbahçe’ye önerilen Ricky Van Wolfswinkel’e anevrizma teşhisi kondu
Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe’ye önerilen Ricky Van Wolfswinkel’e anevrizma teşhisi kondu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye önerilen Basel'in forveti Ricky van Wolfswinkel'in, LASK ile oynadıkları maçta yaşadığı sakatlık sonrası şaşkına çeviren bir hastalığı ortaya çıktı. Maç içinde beyin sarsıntısı geçiren Hollandalı futbolcuya anevrizma teşhisi kondu.

SKOR DIŞ HABER 16 Ağustos 2019 11:35

Basel’in santrforu Ricky van Wolfswinkel, LASK ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında geçirdiği beyin sarsıntısı üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Oyuncunun kontroller sırasında beyin sarsıntısından bağımsız olarak beyinde anevrizma, yani damar genişlemesi yaşadığı ortaya çıktı.

Hollandalı, kulübüne verdiği röportajda durumun erkenden farkedilmesine sevindiğini, anevrizmada erken teşhisin öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Beyinde yaşanan damar genişlemeleri genelde beyin kanaması sonrası farkediliyor. Bu da hastada ciddi, kalıcı hasarlar oluşturabiliyor.

Kulübüne ve hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ricky van Wolfswinkel, bu rahatsızlığın beyninde bir süredir bulunduğunu ve daha büyük bir sorun yaşanmadan teşhisin konulmasından memnun olduğunu söyledi.

30 yaşındaki santrforun ismi geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile anılmıştı.

Vitesse altyapısında kariyerine başlayan Ricky van Wolfswinkel, Sporting Lizbon, Saint Etienne, Real Betis, Vitesse gibi takımlarda forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 32 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 17 gol atıp 8 asist yaptı.

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Son güncelleme 11:58 | 16 Ağustos 2019
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