Trabzonspor’dan Daniel Sturridge açıklaması! ‘3 yıllık kontrat olacak gibi duruyor’

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, bordo-mavililerin gündemine dair açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sparta Prag maçı, AEK eşleşmesi, Yusuf Yazıcı ve Daniel Sturridge hakkında konuştu.

“Yusuf Yazıcı için ilk ödeme geldi”

Yusuf Yazıcı bizim ve Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu. Lille'e gitti hem bizi hem de Türkiye'yi temsil edecek. Yusuf'un kulübe çok büyük bir katkısı oldu. Ona başarılar diliyoruz. Lille'den Yusuf transferi için ilk ödeme geldi. Bence iyi bir rakama anlaşmaya vardık. Başkanımızın, Ertuğrul Bey ve Mehmet Bey'in emekleri var. Tabi ki mali borçlarımız var. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Bu borçları da yeniden yapılandırdık.

“Daniel Sturridge ile 3 yıllık kontrat olacak gibi duruyor”

Daniel Sturridge ve ailesi Trabzon'a geldi. Geldiğine göre zaten transfer olacak gibi duruyordu. Görüşmeler olumlu geçti. Nihayete vardı. Ama top oynayacağı şehri görmek istedi. 3 yıllık bir kontrat olacak gibi duruyor. Eşiyle ailesiyle görüşünce kararını vereceğini söylemişti. Etkilendiler atmosferden. Geldiler, gördüler, gezdiler. Trabzonspor bir futbol kenti. Futbolcuların zaten Trabzon'dan etkilenmemesi mümkün değil. Tekrar döndüler. Buralara kadar geldiğine göre transfer bitecektir. 3 yıllık bir kontrat yapılacak. Bonservisi zaten elinde. Çok kariyerli bir oyuncu. Teknik heyetimiz de faydalı olacağına inanıyor. Umarım başarılı olur.