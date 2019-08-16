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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘Gönlümde yatan Avrupa’da final ama kolay değil’
Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘Gönlümde yatan Avrupa’da final ama kolay değil’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaolu, bordo-mavili kulübün yarıştığı her kulvarda hedefinin her zaman zirve olduğunu belirterek, Sporta Prag karşısında elde edilen galibiyetin lig öncesi büyük bir moral olduğunu söyledi

16 Ağustos 2019 09:09

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Sparta Prag galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçtan önce taraftarlara galibiyetli bir başlangıç yapma düşüncesi içerisinde olduklarını belirten Ağaoğlu, “Rekor bir seyirci vardı. 1-1 ve 0-0’da tur atlayabilirdik ama galibiyetle ve son dakikalarda gelen galibiyet golüyle onları selamlamak, her türlü duygunun üzerinde. Onlar her şeyin çok iyisini hak ediyorlar. Sıcak yaz gününde maçın başlamasına 3 gün kala bütün biletleri tükettiler ve onun heyecanını yaşadılar. Oyunculara ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Avrupa’da ilk maçımızın galibiyetle sonuçlanması da çok önemliydi. Mutluyum. Biraz stresli oldu ama o stresi ve heyecanı yaşamazsanız bu işte biraz sıkıcı olur diye düşünüyorum. Lig öncesi bu galibiyet büyük bir moral oldu” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ HER KULVARDA ZİRVE”

Hazırlık maçlarıyla birlikte 18 maçtır yenilmeyen bir Trabzonspor’un olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, “Evet alıştık galibiyetlere ama devam ettirmek önemli. Savaşa savaşa gidiyoruz. Çok çalışmadan hiç bir maç kazanılmıyor. Gidebildiği yere kadar gidilecek ama bu yer final mi olur, çeyrek final mi? Bilemiyorum ama bana gönlünüzden ne geçiyor derseniz tabii ki Avrupa’da final oynamak geçer. Kolay bir şey değil, bir taraftan lig yarışı bir taraftan Avrupa Ligi mücadelesi daha sonra Ziraat Türkiye Kupası başlayacak. O konuda da bir endişemiz yok. 52 kişilik bir kadroya sahibiz. A takım ve rezerve takımımızla birlikte geniş bir kadroya sahibiz. İnşallah bütün kulvarlarda yarışı götürürüz. Trabzonspor 3 kulvarda da kulvarın zirvesi için mücadele edecek. Biraz şansa ihtiyacımız ve saha dışı faktörlerde etkilenmemeye ihtiyacımız var. Trabzonspor’un her zaman hedefi zirvedir” şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un transferi ihtiyacı olduğu mevkilere yaptığını belirten Başkan Ağaoğlu, “Bütün kriterlerin uyduğu taktirde transfer yapıyoruz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Bugüne kadar yapmış olduğumuz transferlere dışarıdan bakan birisi olarak değerlendirdiğimde yüz üzerinden yüzde 75-80 veririm. Bu hassasiyeti de devam ettirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

16 Ağustos 2019 Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek: `Abdülkadir Parmak`ı takımımda görmek isterdim` Trabzonspor`a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi`ne veda eden Sparta Prag`ın teknik direktörü Vaclav Jilek, Erken yediğimiz gol planlarımıza uymadı dedi. Jilek bordo mavili formayı giyen Abdülkadir Parmak için Takımımda görmek isterdim ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:09 | 16 Ağustos 2019
Ahmet Ağaoğlu trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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