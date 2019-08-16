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Süper Lig’de perde açılıyor! Denizlispor Galatasaray saat kaçta hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu
Galatasaray

Süper Lig’de perde açılıyor! Denizlispor Galatasaray saat kaçta hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış maçında deplasmanda Denizlispor’e konuk oluyor. Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu açılış maçı sadece iki takımın taraftarı tüm takımların taraftarları heyecanla bekliyor. Galatasaray yeni sezona deplasmanda galibiyet ile başlamak isterken, Denizlispor evindeki ilk maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Denizlispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ağustos 2019 18:25

Süper Lig’de uzun maraton Galatasaray Denizlispor maçı ile başlıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile uzun aradan sonra tekrar lige “Merhaba” diyen Denizlispor karşı karşıya geliyor. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

DENİZLİSPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

16 Ağustos Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Babel, Diagne

Son güncelleme 19:26 | 16 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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