Süper Lig’de perde açılıyor! Denizlispor Galatasaray saat kaçta hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig’de uzun maraton Galatasaray Denizlispor maçı ile başlıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile uzun aradan sonra tekrar lige “Merhaba” diyen Denizlispor karşı karşıya geliyor. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

DENİZLİSPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

16 Ağustos Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Babel, Diagne