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SON DAKİKA | Trabzonspor Edgar Ie’yi Feyenoord’a kiraladı
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Trabzonspor Edgar Ie’yi Feyenoord’a kiraladı

Son dakika... Trabzonspor, yeni transfer Edgar Ie'nin 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

16 Ağustos 2019 16:23

Trabzonspor, Edgar Miguel Ie’nin geçici transferi konusunda Hollanda’nın Feyenoord Kulübü ile anlaştı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Ie’nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda’nın Feyenoord Rotterdam Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre, bu futbolcunun 2019-2020 sezonundaki tüm hak ve alacaklarının Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Son güncelleme 17:02 | 16 Ağustos 2019
Edgar Ie feyenoord trabzonspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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