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Son dakika Roma, Steven Nzonzi’yi Galatasaray’a kiralandığı açıkladı
Galatasaray

Son dakika Roma, Steven Nzonzi’yi Galatasaray’a kiralandığı açıkladı

Roma, Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu. Galatasaray oyuncu için kiralama bedeli ödemezken, ikinci yılda da kiralamak isterse 500 bin Euro ücret ödeyecek.

16 Ağustos 2019 17:34

İtalya Serie A ekibi Roma, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi’nin Galatasaray’a 1+1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Nzonzi için ilk yıl kiralama ücreti ödemeyecek. Galatasaray ikinci yılda da oyuncuyu kadrosunda kiralık olarak tutmak isterse Roma’ya 500 bin euro bedel ödeyecek.

Galatasaray, Steven Nzonzi’yi gelecek sezon satın almak isterse 16 milyon euro, sonraki sezon satın almak isterse 13 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilecek.

Fransa’nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

Son güncelleme 17:56 | 16 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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