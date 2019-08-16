Son dakika Roma, Steven Nzonzi’yi Galatasaray’a kiralandığı açıkladı

İtalya Serie A ekibi Roma, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi’nin Galatasaray’a 1+1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Nzonzi için ilk yıl kiralama ücreti ödemeyecek. Galatasaray ikinci yılda da oyuncuyu kadrosunda kiralık olarak tutmak isterse Roma’ya 500 bin euro bedel ödeyecek.

Galatasaray, Steven Nzonzi’yi gelecek sezon satın almak isterse 16 milyon euro, sonraki sezon satın almak isterse 13 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilecek.

Fransa’nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.