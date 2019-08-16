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İtalya Serie A

Son dakika Roma, Mert Çetin’i resmen açıkladı

Son dakika... Roma, Gençlerbirliği'nden 22 yaşındaki stoper Mert Çetin'i 3 milyon Euro bedelle transfer ettiğini duyurdu.

16 Ağustos 2019 18:59

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği’nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin’i kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin’in 5 milyon Euro’nun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği’nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

MERT ÇETİN: ROMA’NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, “Roma’nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve hislerimi kelimelerle açıklayamıyorum. Kulübün ve taraftarların istediği performansa ulaşabileceğim eminim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İtalyan kulübü dünyadaki kayıp çocuklara dikkat çekmek için videoda bu kampanyaya yer ayırdı.

Mert transfer sonrasında Roma’da forma giyen milli gururumuz Cengiz Ünder ile poz verdi.

Son güncelleme 19:15 | 16 Ağustos 2019
Gençlerbirliği İtalya Serie A mert çetin roma
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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