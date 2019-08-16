Rublev, Federer’i 1 saat içinde eledi

Teniste sezonun önemli ATP Masters 1000 etaplarından Cincinnati’de Roger Federer ile Andrey Rublev 3. tur müsabakasında karşı karşıya geldi.

Genel klasmanda 70. sırada bulanan 21 yaşındaki Rublev, turnuvanın favorilerinden Federer’i 6-3 ve 6-4’lük iki setle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Genç yıldızın, Cincinnati’yi daha önce 6 kez kazanmış Federer’i mağlup etmesi toplam 1 saat 1 dakika sürdü. Rus raket çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev’le karşılaşacak.

Klasmanının zirvesindeki isim Novak Djokovic ise emin adımlarla yoluna devam ediyor.

3. turda Pablo Busta’yı 6-3 ve 6-4 ile mağlup eden “Djoker”, çeyrek finalde Lucas Pouille ile karşılaşacak. Diğer çeyrek final eşleşmelerinde Roberto Bautista Agut ile Richard Gasquet, Yoshihito Nishioka ile David Goffin karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak finali kazanan isim 6 milyon Dolar’lık ödülün sahibi olacak.

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Tek kadınlarda turnuvanın 1 ve 2 numaralı isimleri, Ashleigh Barty ve Naomi Osaka, adlarını çeyrek finale yazdırmayı başardılar. Barty, Anett Kontaveit’i 4-6, 7-5 ve 7-5’lük üç setle geçerken Osaka da Su-Wei Hsieh’i 7-6, 5-7 ve 6-2’lik setlerle mağlup etti.

Çeyrek finaldeki eşleşmeler şöyle: Ashleigh Barty-Maria Sakkari, Karolina Pliskova-Svetlana Kuznetsova, Venus Williams-Madison Keys, Sofia Kenin-Naomi Osaka