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Rublev, Federer’i 1 saat içinde eledi
Diğer Sporlar

Rublev, Federer’i 1 saat içinde eledi

Cincinnati Masters'ta Roger Federer ile eşleşen Andrey Rublev, tecrübeli rakibini toplam 1 saat süren 6-3 ve 6-4'lük iki set sonunda mağlup etmeyi başardı.

16 Ağustos 2019 10:06

Teniste sezonun önemli ATP Masters 1000 etaplarından Cincinnati’de Roger Federer ile Andrey Rublev 3. tur müsabakasında karşı karşıya geldi.

Genel klasmanda 70. sırada bulanan 21 yaşındaki Rublev, turnuvanın favorilerinden Federer’i 6-3 ve 6-4’lük iki setle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Genç yıldızın, Cincinnati’yi daha önce 6 kez kazanmış Federer’i mağlup etmesi toplam 1 saat 1 dakika sürdü. Rus raket çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev’le karşılaşacak.

Klasmanının zirvesindeki isim Novak Djokovic ise emin adımlarla yoluna devam ediyor.

3. turda Pablo Busta’yı 6-3 ve 6-4 ile mağlup eden “Djoker”, çeyrek finalde Lucas Pouille ile karşılaşacak. Diğer çeyrek final eşleşmelerinde Roberto Bautista Agut ile Richard Gasquet, Yoshihito Nishioka ile David Goffin karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak finali kazanan isim 6 milyon Dolar’lık ödülün sahibi olacak.

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Tek kadınlarda turnuvanın 1 ve 2 numaralı isimleri, Ashleigh Barty ve Naomi Osaka, adlarını çeyrek finale yazdırmayı başardılar. Barty, Anett Kontaveit’i 4-6, 7-5 ve 7-5’lük üç setle geçerken Osaka da Su-Wei Hsieh’i 7-6, 5-7 ve 6-2’lik setlerle mağlup etti.

Çeyrek finaldeki eşleşmeler şöyle: Ashleigh Barty-Maria Sakkari, Karolina Pliskova-Svetlana Kuznetsova, Venus Williams-Madison Keys, Sofia Kenin-Naomi Osaka

Son güncelleme 10:43 | 16 Ağustos 2019
Andrey Rublev Ashleigh Barty ATP Masters 1000 Cincinnati Masters Naomi Osaka roger federer Venus Williams WTA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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