Recep Niyaz: İnsanlar beni yaşlı sanıyorlar ama…

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray’ı 2-0 yenen Denizlispor’da ilk golü sahibi Recep Niyaz, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Recep attığı golde topun istediği yere gittiğini söyleyerek, artık kendisini kanıtlayıp Süper Lig futbolcusu olduğunu göstermek istediğini söyledi.

Recep 24 yaşında olduğunu belirtip, insanların kendisini yaşlı sandığını belirtip şu ifadeleri kullandı;

“Golde istediğim yere gitti top. Stoperler arkadaşımı takip edince önüm açıldı ve vurmak istedim. Çok güzel bir galibiyette pay sahibi olmak çok güzel. Ben burada büyüdüm ve Süper Lig’i hayal ediyordum yıllardır. Galatasaray’a karşı galibiyet almak çok güzel. Adım daha erken duyulduğu için beni yaşlı sanıyorlar ama yaşım 24… Geçen sezondan itibaren performansım yükseldi. Ben 1. Lig değil, Süper Lig oyuncusu olduğumu göstermek istiyorum. Ben çok daha iyi olacağına inanıyorum. Böyle kaliteli takımlara karşı iyi mücadele etmezseniz başarılı olamazsınız. İnşallah bu çıkışı devam ettiririz. Anadolu ekipleri büyük maçları kazandıktan sonraki haftalarda sıkıntı yaşıyorlar. Biz bunu yaşamak istemiyoruz.”