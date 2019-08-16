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Rakamlarla Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihi!
Fenerbahçe

Rakamlarla Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihi!

Sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, en uzun süre üst üste 5 maçta gol yollarında suskun kaldı. İşte rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi...

16 Ağustos 2019 11:41

Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0’lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 61 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

   Sezon     Tarih               Maç      Sonuç
1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1
1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor 8-1 (İzmir’de)
1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1997-1998 14.12.1997 Fenerbahçe-Şekerspor 7-0
2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0
2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe 7-0
2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0-7

EN FARKLI YENİLGİLER

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

   Sezon     Tarih               Maç Sonuç
1990-1991 26.08.1990 Fenerbahçe-Aydınspor   1-6
1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe   5-0
1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş   1-5
1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe   5-1
1985-1986 22.12.1985 Samsunspor-Fenerbahçe   4-0
1986-1987 02.11.1986 Samsunspor-Fenerbahçe   4-0
1986-1987 16.05.1987 Beşiktaş-Fenerbahçe   4-0
1987-1988 20.09.1987 Fenerbahçe-Eskişehirspor   0-4
1987-1988 21.11.1987 Fenerbahçe-Beşiktaş   0-4

EN ÇOK GOL ATTIĞI MAÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

   Sezon     Tarih                     Maç Sonuç
1991-1992 16.05.1992 Fenerbahçe-Gaziantepspor   8-4
1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor   8-1
1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)   8-1
1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor   7-0
1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe   2-7
1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor   7-0
1997-1998 14.02.1997 Fenerbahçe-Şekerspor   7-0
1960-1961 15.10.1960 Karşıyaka-Fenerbahçe   1-7
1974-1975 22.12.1974 Fenerbahçe-Göztepe   7-1
1992-1993 06.12.1992 Fenerbahçe-Karşıyaka   7-1
2002-2003 17.11.2002 Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara)   7-1
2003-2004 23.08.2003 Fenerbahçe-Elazığspor   7-1
2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor   7-0
2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe   7-0
2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe   0-7

EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

   Sezon     Tarih               Maç Sonuç
1990-1991 26.08.1990 Fenerbahçe-Aydınspor   1-6
1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe   5-0
1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş   1-5
1990-1991 06.10.1990 Fenerbahçe-Trabzonspor   3-5
1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe   5-1
2005-2006 15.04.2006 Manisaspor-Fenerbahçe   5-3

EN GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe’nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor’u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

   Sezon     Tarih               Maç Sonuç
1991-1992 16.05.1992 Fenerbahçe-Gaziantepspor   8-4
1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe   2-7
1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor   8-1
1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)   8-1

KAZANMA SERİSİ

Fenerbahçe’nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunda 3 ile 14. haftalar arası rakiplerine puan kaybetmedi.

   Sezon     Tarih                    Maç Sonuç
2005-2006 21.08.2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe   1-2
27.08.2005 Fenerbahçe-Samsunspor   5-2
10.09.2005 Fenerbahçe-Ankaraspor   2-1
18.09.2005 Beşiktaş-Fenerbahçe   1-2
24.09.2005 Fenerbahçe-Kayserispor   3-0
01.10.2005 Konyaspor-Fenerbahçe   2-4
15.10.2005 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü   2-1
23.10.2005 Malatyaspor-Fenerbahçe   0-3
29.10.2005 Fenerbahçe-Gaziantepspor   1-0
06.11.2005 Sivasspor-Fenerbahçe   2-3
19.11.2005 Fenerbahçe-Manisaspor   2-1
27.11.2005 Galatasaray-Fenerbahçe   0-1

YENİLGİ SERİSİ

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 57 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe’nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

KAZANAMAMA SERİSİ

Fenerbahçe’nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

    Sezon     Tarih                  Maç Sonuç
2002-2003 08.03.2003 Galatasaray-Fenerbahçe   2-0
15.03.2003 Elazığspor-Fenerbahçe   3-3
22.03.2003 Fenerbahçe-Altay   0-1
06.04.2003 Adanaspor-Fenerbahçe   3-1
13.04.2003 Fenerbahçe-Gençlerbirliği   3-3
16.04.2003 Denizlispor-Fenerbahçe   1-1
20.04.2003 Beşiktaş-Fenerbahçe   2-0
26.04.2003 Fenerbahçe-Samsunspor   1-1
03.05.2003 Bursaspor-Fenerbahçe   2-1

GOL YEMEME SERİSİ

Fenerbahçe’nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

   Sezon     Tarih                   Maç Sonuç
1967-1968 31.12.1967 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu   1-0
07.01.1968 Şekerspor-Fenerbahçe   0-0
03.02.1968 Fenerbahçe-Feriköy   1-0
11.02.1968 Fenerbahçe-Vefa   0-0
18.02.1968 Fenerbahçe-Eskişehirspor   3-0
25.02.1968 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe   0-2
03.03.1968 Fenerbahçe-Galatasaray   3-0
09.03.1968 Fenerbahçe-Altay   1-0
17.03.1968 Fenerbahçe-Ankara Demirspor   0-0
24.03.1968 Fenerbahçe-Gençlerbirliği   0-0
31.03.1968 Bursaspor-Fenerbahçe   0-1
14.04.1968 Fenerbahçe-PTT   2-0

GOL YEME SERİSİ

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonun son 6 haftasıyla, 2017-2018 sezonunun ilk 8 haftasında toplam 14 maç kalesini gole kapatamadı.

GOL ATMA SERİSİ

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27’si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7’si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

GOLSÜZLÜK SERİSİ

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

   Sezon     Tarih                Maç Sonuç
1980-1981 22.02.1981 Fenerbahçe-Galatasaray   0-1
01.03.1981 Trabzonspor-Fenerbahçe   0-0
08.03.1981 Fenerbahçe-Kocaelispor   0-0
15.03.1981 Altay-Fenerbahçe   0-0
29.03.1981 Fenerbahçe-Beşiktaş   0-1

Son güncelleme 11:42 | 16 Ağustos 2019
Fenerbahçe
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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