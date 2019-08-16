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Radamel Falcao, Monaco kadrosunda!
Galatasaray

Radamel Falcao, Monaco kadrosunda!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao, Monaco'nun Metz ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alındı.

SKOR DIŞ HABER 16 Ağustos 2019 18:05

Galatasaray taraftarlarının transferinin beklediği, yönetici Abdurrahim Albayrak’ın ise transfer görüşmesi yapıp fotoğraf paylaştığı Radamel Falcao, takımı Monaco’nun Metz ile oynayacağı lig karşılaşmasının kadrosuna alındı.

Ligin ilk haftasında cezası nedeniyle kadroda yer almayan Kolombiyalı yıldız, Fransa Ligue 1’in 2. haftasında Metz ile deplasmanda karşılaşacak olan Monaco’da teknik direktör Leonardo Jardim tarafından kadroya alındı.

Yeni transfer Ben Yedder’in de kadroda olduğu Monaco, Cumartesi günü TSİ 21.00’da Metz ile karşılaşacak.

Son güncelleme 18:05 | 16 Ağustos 2019
Fransa Ligue 1 galatasaray Metz monaco radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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