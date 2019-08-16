Radamel Falcao, Monaco kadrosunda!

Galatasaray taraftarlarının transferinin beklediği, yönetici Abdurrahim Albayrak’ın ise transfer görüşmesi yapıp fotoğraf paylaştığı Radamel Falcao, takımı Monaco’nun Metz ile oynayacağı lig karşılaşmasının kadrosuna alındı.

Ligin ilk haftasında cezası nedeniyle kadroda yer almayan Kolombiyalı yıldız, Fransa Ligue 1’in 2. haftasında Metz ile deplasmanda karşılaşacak olan Monaco’da teknik direktör Leonardo Jardim tarafından kadroya alındı.

Yeni transfer Ben Yedder’in de kadroda olduğu Monaco, Cumartesi günü TSİ 21.00’da Metz ile karşılaşacak.