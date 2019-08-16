ÖZET İZLE: Denizlispor Galatasaray özeti! GS, Denizli’de hüsrana uğradı

Süper Lig’in açılış maçında Denizlispor Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray’In tempolu başladığı maçta Marcao 34 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla Galatasaray’I 10 kişi bıraktı. Dakikalar 75’i gösterdiğinde Denizlispor, Galatasaray karşısında Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutla golü buldu. Maç son anlarında 90+4’de Rodallega’nın golü maçın skorunu 2-0 olarak belirledi ve Denizlispor sahadan üç puanla ayrıldı. işte; Denizlispor Galatasaray özeti… (Yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren izleyebilirsiniz)

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FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINDA OLAMADI

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunmadı. Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer almadı.