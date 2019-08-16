SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CANLI | Denizli'de sezonun ilk golü geldi!
ÖZET İZLE: Denizlispor Galatasaray özeti! GS, Denizli’de hüsrana uğradı
Galatasaray

ÖZET İZLE: Denizlispor Galatasaray özeti! GS, Denizli’de hüsrana uğradı

Galatasaray sezonun ilk maçında konuk olduğu Denizlispor karşısında sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılarak sezona puansız başladı. Recep Niyaz ve Rodallega'nın golü ile 3 puana ulaşan Denizlispor Süper Lig'de uzun aradan sonra çıktığı ilk maçta üç puan sevinci yaşadı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Denizlispor Galatasaray maçı özeti bulunuyor.

16 Ağustos 2019 22:29

Süper Lig’in açılış maçında Denizlispor Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray’In tempolu başladığı maçta Marcao 34 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla Galatasaray’I 10 kişi bıraktı. Dakikalar 75’i gösterdiğinde Denizlispor, Galatasaray karşısında Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutla golü buldu. Maç son anlarında 90+4’de Rodallega’nın golü maçın skorunu 2-0 olarak belirledi ve Denizlispor sahadan üç puanla ayrıldı. işte; Denizlispor Galatasaray özeti… (Yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren izleyebilirsiniz)

DENİZLİSPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINDA OLAMADI

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunmadı. Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer almadı.

Son güncelleme 22:29 | 16 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR