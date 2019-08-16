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Nzonzi: Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız
Galatasaray

Nzonzi: Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız

Galatasaray'ın İtalya ekibi Roma'dan 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2019 20:09

Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Nzonzi, “Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Galatasaray’a transferimin gerçekleştirilmesine emeği olan önce başkanımıza, sonra kulüpteki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok büyük hedeflerimizin olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumu gördükten sonra taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum, çok heyecan verici bir şey. Umarım onları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Çok önemli bir sezon bizim için. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız” dedi.

16 Ağustos 2019 Son dakika Roma, Steven Nzonzi`yi Galatasaray`a kiralandığı açıkladı Roma, Steven Nzonzi`nin Galatasaray`a kiralandığını duyurdu. Galatasaray oyuncu için kiralama bedeli ödemezken, ikinci yılda da kiralamak isterse 500 bin Euro ücret ödeyecek. İlgili Haberi Oku

MUSTAFA CENGİZ: HEP DÜNYA YILDIZLARI BİZİMLE BERABER

Transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna kattıklarını ifade eden Cengiz ise “Nzonzi bir dünya yıldızı. Galatasaray’ımız da bir dünya takımı. İkisi birbirine çok yakışacak. Çok iyi bir karakter, aynı zamanda bir yıldız. Bu sezon 10’uncu transferimiz. Hep dünya yıldızları bizimle beraber. Seri’den Emre Mor’a, Emre Mor’dan Babel’e, Jimmy Durmaz’a kadar bütün dünya yıldızlarını bir araya getirmeye çalıştık. Sevgili hocamızla birlikte, teknik kadroyla, bütün sportif direktörlerimizle, scout ekibimizle ve menajerlerle birlikte FFP kuralları, lisanslama ve yapılandırma kuralları içinde transferlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolda inanıp, elimizden gelenin çok ötesini bütün kadro olarak saydığım isimlerle yapıyoruz gece gündüz. Galatasaray’da transfer de bitmez, dinamizm de bitmez. İnşallah emin adımlarla hedefe doğru, dünyanın tepesine doğru yürürüz diye düşünüyorum” dedi.

Son güncelleme 20:09 | 16 Ağustos 2019
galatasaray Mustafa Cengiz Steven NZonzi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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