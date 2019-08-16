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Muslera: Futboldan çok anlamaya gerek yok
Galatasaray

Muslera: Futboldan çok anlamaya gerek yok

Galatasaray'ın tecrübeli filebekçisi Fernando Muslera, Denizlispor karşısında kötü futbol sergilediklerini söyledi.

16 Ağustos 2019 23:18

Süper Lig’e 2-0’lık Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray’da takım kaptanlarından Fernando Muslera, mücadele sonrasında konuştu.

Uruguaylı eldiven kötü futbol oynadıklarını söyleyerek özeleştiri yaptığı açıklamasında, “İlk haftalarda böyle şeyler olabilir. Denizlispor’un gösterdiği performansı ve aldığı sonucu küçümsememek lazım. Çok iyi bir galibiyet aldılar. Dürüstçe şunu kabul etmeliyiz, kötü oynadık. Şunu bilmek için futboldan çok anlamaya gerek yok. Maçı bir sürü kamera takip ediyor, zaten bu görülmüştür. Bu haftayı geride bırakıp gelecek hafta evimizdeki maça konsantre olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:20 | 16 Ağustos 2019
fernando muslera galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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