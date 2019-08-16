Muslera: Futboldan çok anlamaya gerek yok

Süper Lig’e 2-0’lık Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray’da takım kaptanlarından Fernando Muslera, mücadele sonrasında konuştu.

Uruguaylı eldiven kötü futbol oynadıklarını söyleyerek özeleştiri yaptığı açıklamasında, “İlk haftalarda böyle şeyler olabilir. Denizlispor’un gösterdiği performansı ve aldığı sonucu küçümsememek lazım. Çok iyi bir galibiyet aldılar. Dürüstçe şunu kabul etmeliyiz, kötü oynadık. Şunu bilmek için futboldan çok anlamaya gerek yok. Maçı bir sürü kamera takip ediyor, zaten bu görülmüştür. Bu haftayı geride bırakıp gelecek hafta evimizdeki maça konsantre olmalıyız” ifadelerini kullandı.