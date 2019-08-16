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Milliler hazırlık maçında Sırbistan’a yenildi
Milli Takımlar

Milliler hazırlık maçında Sırbistan’a yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 87-72 yenildi.

16 Ağustos 2019 21:41

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası’ndaki ilk maçında Sırbistan’a 87-72 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 44-36 geride kapattı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğü ele geçiremeyen milliler, parkeden 87-72 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.30’da ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

Son güncelleme 21:41 | 16 Ağustos 2019
milli takım Sırbistan türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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