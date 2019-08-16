Merhaba

Uzun yıllardır spor yayınları ve yazılar içinde gidip, geldim. 1983 yılında, TRT Spor Servisi'nde başladığım meslekte, 19 yaşından itibaren büyük organizasyonlar, önemli yayınlar içinde görev aldım. Ama içimde her zaman başka bir aşk daha vardı: Yazı yazmak, yaşadıklarımı sayfalara dökmek.

Daha önce yazı yazdığım kurumlar oldu. Hatta dergiler için yazılar yazdım. Arkadaşım Mert Aydın ile yıllarca yaptığımız radyo programı olan Ateş Arabaları'nı kitap haline getirdik. Sonra, ‘Çimdeki Gölgeler' köşemi “Gel kitap yapalım” dediler, o da gerçekleşti.

Okumayı çok severim, araştırmayı da, Jean Cristophe Grange çok ünlü polisiye yazarıdır, biliyorsunuz. Geçmişi spor yazarlığıdır, Grange'nin.

Gelelim bugüne… Yıllardır tanıştığım Bahadır Çokişler'in bir telefonu, yeni bir maceraya başlamama neden oldu. Bana “Gel, spor sayfamızda görev al” dedi. Böylesine ses getiren bir gazetenin spor sayfası için teklif almak, büyük bir onur oldu benim için. Anlaştık, tokalaştık, sözleştik.

Ne yazacağım? Siyaset, politika kelimelerine uzak bir insanım. Benim hayatım sadece futbol değil tabii ki, spor. Sporun tüm dalları. Olimpizm ruhu. Spor hayattır. Sporun arka bahçesinde yaşananlar da her zaman uzmanlık alanım oldu. Onun için köşemin adı ‘Çimdeki Gölgeler'.

Gölgeler, hiçbir zaman peşimizi bırakmaz, onların da anlatmak, mesaj vermek ihtiyaçları vardır, biliyorsunuz. Şunu garanti edebilirim; beni zaten tanıyanlar bilir, kimseye hakaret etmem, kimseyi aşağılamam, sadece doğruları yazarım ve

SÖZCÜ içinde de bu yazdıklarım aynen devam edecek. Bu köşede sadece doğrular yazılacak. Size söz veriyorum. Spor dolu günlerde beraber olacağız.

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