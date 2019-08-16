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Masa futbolu bağımlısı Ronaldinho
Diğer Sporlar

Masa futbolu bağımlısı Ronaldinho

Futbolun yeni alt dallarından biri olan masa futbolu, popülerliğini her geçen gün arttırıyor.

SKOR DIŞ HABER 16 Ağustos 2019 17:28

Futbolun ilk formları, bilindiği kadarıyla milattan önce 2. yüzyılda dahi oynanıyor. Günümüzde ise futsaldan plaj futboluna birkaç farklı çeşidi var. Macaristanda doğan masa futbolu, bu ailenin yeni üyesi. Yetenek konusunda önde gelen ülkelerden Brezilya ise oyuna hızlı bir biçimde adepte olmuş durumda. Hatta bu branş bir popülerlik dahi kazanmış. Bu noktada branş, kendine efsane futbolculardan oluşan bir elçiler ekibi seçti. Ekipte Carles Puyol, Robert Pires, Luis Figo, Gianfranco Zola ve en önemlisi Ronaldinho bulunuyor. Ronaldinho, sahada büyüleyici hareketleriyle ünlü bir isimdi. Brezilyalı yıldız haliyle plaj futboluna fazlasıyla aşina. Yakın stilleri sebebiyle, masa futbolunu da duyar duymaz başlamış. Arkadaşlarıyla evde bile sık sık masa futbolu oynadıklarını söyleyen eski Barcelonalı, bu oyunun git gide popüler hale geldiğini anlatıyor. Kendisi için ise aslında çocukluğundan beri bu harketleri tekrarlaması sebebiyle hiç zorluk çekmediğini söylüyor. Ronaldinho, abisiyle beraber Brezilya’da Masa Futboly Federasyonu’nu kurma üzerine çalışmalar yapıyor. Ajax, Arsenal, Chelsea ve Flemengo gibi önde gelen kulüpler şimdiden büyüyen sporun resmi kullanıcıları olmuş durumda. Ayrıca organizatörler sene sonunda 3. Masa Futbolu Dünya Şampiyonası’nı düzenlemeye hazırlanıyorlar. 2017 ve 2018’deki şampiyonalarda organizasyon, kazanana 10’ar bin Dolar’lık ödül dağıtmıştı.

Son güncelleme 17:28 | 16 Ağustos 2019
Masa Futbolu ronaldinho
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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