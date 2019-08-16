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Manchester United’dan ilginç yasak! Tesis dışında toplanmak yasak…
İngiltere Premier Lig

Manchester United’dan ilginç yasak! Tesis dışında toplanmak yasak…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, antrenman sahası çıkışında futbolcuların taraftarlara imza vermesini güvenlik nedeniyle yasakladı.

SKOR DIŞ HABER 16 Ağustos 2019 10:16

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da yönetim ilginç bir karara imza attı.

United’ın antrenman sahası olan Carrington tesislerinin dışına asılan tabelada oyuncuların arabalarının durdurulup imza alınmasının yasaklandığı belirtildi.

Tesis dışında toplanmanın da yasaklandığı belirtilen tabelada “Oyuncuların durması ve yol üzerinde imza vermesi tehlike nedeniyle yasaklandı. Toplanmak yasak” ifadeleri kullanıldı.

Uyarının asılmasından bir gün önce sadece Alexis Sanchez kendisini yağmur altında bekleyen iki minik taraftara imza vermek için yolda durdu.

Yeni kuralın ardından bu sabah tesis dışında hiçbir taraftarın olmadığı görüldü.

Son güncelleme 10:16 | 16 Ağustos 2019
manchester united
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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