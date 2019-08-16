Manchester United’dan ilginç yasak! Tesis dışında toplanmak yasak…

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da yönetim ilginç bir karara imza attı.

United’ın antrenman sahası olan Carrington tesislerinin dışına asılan tabelada oyuncuların arabalarının durdurulup imza alınmasının yasaklandığı belirtildi.

Tesis dışında toplanmanın da yasaklandığı belirtilen tabelada “Oyuncuların durması ve yol üzerinde imza vermesi tehlike nedeniyle yasaklandı. Toplanmak yasak” ifadeleri kullanıldı.

Uyarının asılmasından bir gün önce sadece Alexis Sanchez kendisini yağmur altında bekleyen iki minik taraftara imza vermek için yolda durdu.

Yeni kuralın ardından bu sabah tesis dışında hiçbir taraftarın olmadığı görüldü.