Fenerbahçe’de Diego Reyes defteri kapandı

Fenerbahçe geçen sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes’i takımda düşünmüyor.
Geçen Süper Lig’de 8 maçta görev alan Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 14 kez sarı-lacivertli formayı giyen Reyes, TFF’ye bildirilecek olan 24 kişilik listede yer almayacak.
Ersun Yanal’ın takımda düşünmediği Diego Reyes’ten takım bulması istendi.
26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunurken, Reyes geçen sezonun ikinci yarısında La Liga ekibi Leganes’e kiralanmıştı.