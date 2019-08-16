SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bakan Akar tarih verdi!
Fenerbahçe’de Diego Reyes defteri kapandı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Diego Reyes defteri kapandı

Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı Diego Reyes ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, 24 kişilik oyuncu listesinde Meksikalı oyuncuya yer vermeyecek.-

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 16 Ağustos 2019 18:53

Fenerbahçe geçen sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes’i takımda düşünmüyor.

Geçen Süper Lig’de 8 maçta görev alan Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 14 kez sarı-lacivertli formayı giyen Reyes, TFF’ye bildirilecek olan 24 kişilik listede yer almayacak.

16 Ağustos 2019 Rakamlarla Fenerbahçe`nin Süper Lig tarihi! Sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0`lık skorlarla aldı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, en uzun süre üst üste 5 maçta gol yollarında suskun kaldı. İşte rakamlarla Fenerbahçe`nin lig tarihi... İlgili Haberi Oku

Ersun Yanal’ın takımda düşünmediği Diego Reyes’ten takım bulması istendi.

26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunurken, Reyes geçen sezonun ikinci yarısında La Liga ekibi Leganes’e kiralanmıştı.

Son güncelleme 19:05 | 16 Ağustos 2019
Diego Reyes Fenerbahçe süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR