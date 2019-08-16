Fenerbahçe Marcos Rojo’yu istedi, Manchester United yanıt verdi: ‘Eğer…’

Fenerbahçe için bir diğer transfer arayışı sol stopere dönük.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Zanka ile defansını güçlendiren sarı-lacivertliler, Manchester United'dan Marcos Rojo ismine yöneldi.

29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu yeni sezonda düşünmeyen ‘Kırmızı Şeytanlar', Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık ‘maaşını karşılayın' mesajını iletti.

Rojo'nun, yıllık 4.5 milyon Euro'luk maliyeti bulunuyor. Fenerbahçe, bu rakamı değerlendirmeye aldı.

29 yaşındaki Arjantinli futbolcu sol bek ve stoper bölgelerinde forma giyebiliyor. Kariyerine Estudiantes takımında başlayan Rojo, 2011’de Spartak Moskova’ya, bir sene sonra Sporting Lizbon’a transfer oldu.

2014 yılında 20 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olan 1.86 boyundaki savunma oyuncusu, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son 2 yılda sadece 20 maçta forma giyebildi.

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