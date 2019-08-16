MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-0 Galatasaray

Denizlispor, 44. dakikada Marcao'nun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibini 75. dakikada Recep Niyaz ve 90+2'de Rodallega'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.