MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-0 Galatasaray

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Denizli'de başladı. Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekibi Denizlispor'un karşı karşıya geldiği mücadelede penaltı, kırmızı kart, direk ve goller vardı!
Denizlispor, 44. dakikada Marcao'nun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibini 75. dakikada Recep Niyaz ve 90+2'de Rodallega'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.
3. dakikada Galatasaray maça baskın başladı. 3. dakikada Jimmy Durmaz'ın Diagne'ye attığı pasta Senegalli futbolcu kaleciye takıldı!
4. dakikada Babel'in ortasında savunmaya çarpan top yükseklik kazandı. Topu kontrol etmek isteyen kaleci Adam hamlesinde başarılı olamayınca top bir anda kale sahasına yöneldi ancak ev sahibi ekibin savunmacıları tehlikeyi önlemeyi başardı.
Karşılaşma Galatasaray'ın baskın oyunuyla başladı ancak 12-23 dakikaları arasında tempo düştü!
Denizlispor'un ilk tehlikeli atağı 23. dakikada geldi! Rodallega'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Barrow'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Muslera topa hakim oldu.
Mücadelenin 25. dakikasında ise penaltı kararı çıktı! Hakem Abdulkadir Bitigen, Diagne'nin ceza sahasında yer kaldığı pozisyon sonrasında VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti!
Bitigen VAR'dan izlediği pozisyon sonrasında penaltı düdüğünü çaldı ve Diagne'ye müdahale eden Oğuz'a sarı kart gösterdi.
Topun başına geçen Selçuk İnan topu kaleci Adam'ın sağına gönderdi. Denizlispor'un kalecisi Adam doğru köşeyi seçerek gole izin vermedi!
DİREKTEN DÖNDÜ! 31. dakikada Sağ kanattan ceza sahasına giren Recep Niyaz pasını bıraktı. Murawski'nin şutunda top Muslera'yı geçtikten sonra direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Dakikalarda 44'ü gösterdiğinde ise Galatasray 10 kişi kaldı! Marcao, 34 ve 44. dakikalarda Rodallega'ya yaptığı fauller sonrasında gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı!
Galatasaray 0-0'lık ilk yarı sonrasında ikinci yarıya Seri-Donk değişikliğiyle başladı. Hollandalı futbolcu stoperde görev aldı.
İkinci yarıda tempo ilk yarıya oranla düşüktü! Galatasaray Emre Mor, Donk ve Ahmet Çalık'ı oyuna alıp 3'lü savunmaya döndü!
Galatasaray 3'lü savunmaya döndükten 3 dakika sonra Denizlispor'un golü geldi.
Dakikalar 75'i gösterdiğinde Denizlispor, Recep Niyaz ile 1-0 öne geçti. Recep ceza sahası yayı üzerinde topla buluştuktan sonra şutunu çekti Muslera'nın sağ tarafına gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 1-0.
Geride kalan dakikalarda Galatasaray; Babel, Emre Mor, Belhanda ile gol aradı ancak başarılı olamadı.
Mücadelede dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Rodallega'nın sert şutunda Muslera sol köşeye giden topu çıkaramadı ve Denizlispor skoru 2-0 yaptı!
Galatasaray ligin 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Antalyaspor ile aynı dün deplasmanda karşılaşacak.