Galatasaray’ın Denizlispor karşısındaki 11’i

Heyecan yeniden başlıyor… Süper Lig’de 2019-2020 sezonu ligin yeni ekibi Denizlispor’un sahasında açılıyor! Son şampiyon Galatasaray, uzun bir aradan sonra lige dönen rakibi karşısında iyi başlangıç yapmak istiyor.

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Ayrıca Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alındığı için kadroda yok.

KADROLAR

Denizlispor: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Babel, Diagne

LİGDE 39. RANDEVU

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig’de yarın 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25’ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1’lik skorlarla kazandı.

DENİZLİSPOR GALATASARAY CANLI İZLE

DENİZLİ’DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Denizlispor’a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli’de 19 maça çıkarken, bunlardan 12’sini sarı-kırmızılılar, 2’sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

DENİZLİSPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Süper Lig’de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003’te Denizli’de 2-1’lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9’unu yitirdi, 4’ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.