Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in Galatasaray rüyası gerçek oldu!

Denizlispor, 9 yıl uzak kaldığı Süper Lig’e son şampiyon Galatasaray’ı yenerek başladı! Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in 21 Temmuz 2019’da yaptığı açıklama ise gündeme oturdu!

Recep Niyaz: İnsanlar beni yaşlı sanıyorlar ama... Denizlispor`un Süper Lig`e yükselmesinde payı olan, Galatasaray maçında da ilk golü atan Recep Niyaz galibiyet sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Fikstür çekilmeden önce ilk maçlarını Galatasaray’la oynayacaklarını dile getiren Çetin, 21 Temmuz’da bu mücadeleyle ilgili konuşmuş ve “Bir ay önce rüyamda Süper Lig’deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray’ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum” demişti.

Denizlispor’un Galatasaray’ı 2-0 yenmesiyle birlikte Ali Çetin’in tahmini de tutmuş oldu!