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Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in Galatasaray rüyası gerçek oldu!
Galatasaray

Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in Galatasaray rüyası gerçek oldu!

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 21 Temmuz 2019'da Galatasaray'ı 2-0 yeneceklerini söylemişti. Süper Lig'in açılış maçında Denizlispor, 2-0 yendi ve Ali Çetin tahmininde yanılmadı!

16 Ağustos 2019 23:28

Denizlispor, 9 yıl uzak kaldığı Süper Lig’e son şampiyon Galatasaray’ı yenerek başladı! Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in 21 Temmuz 2019’da yaptığı açıklama ise gündeme oturdu!

16 Ağustos 2019 Recep Niyaz: İnsanlar beni yaşlı sanıyorlar ama... Denizlispor`un Süper Lig`e yükselmesinde payı olan, Galatasaray maçında da ilk golü atan Recep Niyaz galibiyet sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Fikstür çekilmeden önce ilk maçlarını Galatasaray’la oynayacaklarını dile getiren Çetin, 21 Temmuz’da bu mücadeleyle ilgili konuşmuş ve “Bir ay önce rüyamda Süper Lig’deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray’ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum” demişti.

Denizlispor’un Galatasaray’ı 2-0 yenmesiyle birlikte Ali Çetin’in tahmini de tutmuş oldu!

Son güncelleme 23:28 | 16 Ağustos 2019
Ali Çetin denizlispor galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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