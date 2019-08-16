Cristiano Ronaldo sevgilisine masaj yaptırdığı videoyu paylaştı!

Juventus’un dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile çekilen bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.
Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesini izleyen Portekizli futbolcu, videoda evinde yerde uzanır halde köpeğiyle oynarken görülüyor.
Leopar desenli yastığının üzerine kafasını koyan Ronaldo, maçı izlediği sırada sevgilisi Rodriguez de başarılı futbolcunun bacaklarına masaj yapıyor.
Ronaldo yaptığı paylaşımın altına “Sevgiliyle iyileşme zamanı” notunu düştü.
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