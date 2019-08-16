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Cristiano Ronaldo sevgilisine masaj yaptırdığı videoyu paylaştı!
Dünyadan Futbol

Cristiano Ronaldo sevgilisine masaj yaptırdığı videoyu paylaştı!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in kendisine masaj yaparken çekilen videosunu paylaştı.

SKOR DIŞ HABER 16 Ağustos 2019 10:38

Juventus’un dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile çekilen bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesini izleyen Portekizli futbolcu, videoda evinde yerde uzanır halde köpeğiyle oynarken görülüyor.

Leopar desenli yastığının üzerine kafasını koyan Ronaldo, maçı izlediği sırada sevgilisi Rodriguez de başarılı futbolcunun bacaklarına masaj yapıyor.

Ronaldo yaptığı paylaşımın altına “Sevgiliyle iyileşme zamanı” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Recovery time with love

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 10:38 | 16 Ağustos 2019
cristiano ronaldo Georgina Rodriguez
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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