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Çaykur Rizespor Joseph Attamah’ı kadrosuna kattı
Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor Joseph Attamah’ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, M.Başakşehir'den Joseph Attamah’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

16 Ağustos 2019 11:30

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’den Joseph Attamah’ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Gana Milli Takımı’nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah’ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, “Son 3 sezondur Başakşehir’de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos’ta Olimpiyakos’a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Attamah, sözleşme imzalamasının ardından ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

Son güncelleme 12:04 | 16 Ağustos 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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