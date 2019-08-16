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Denizlispor Galatasaray canlı izle! CANLI YAYIN: GS Denizli maçında kırmızı kart…
Galatasaray

Denizlispor Galatasaray canlı izle! CANLI YAYIN: GS Denizli maçında kırmızı kart…

Denizlispor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Galatasaray'da yeni transferler Jimmy ve Seri ilk 11'de yer alıyor ancak cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Denizli Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içinde canlı yayın linki bulunuyor.

16 Ağustos 2019 20:31

Süper Lig’de yeni sezonun ilk heyecanı Denizlispor Galatasaray maçı ile yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray sezonun açılış maçında Süper Lig’e bu sezon yükselen Denizlispor’a konuk oluyor. Galatasaray’da yeni transferler Jimmy ve Seri ilk 11’de maça başlıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Denizlispor Galatasaray maçını canlı izleyebileceğiniz link yer alıyor. İşte kritik karşılaşmanın tüm detayları, maçın canlı anlatımı ve canlı yayını…

DENİZLİSPOR GALATASARAY CANLI İZLE

DENİZLİSPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Babel, Diagne

Denizlispor: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega

DENİZLİSPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

16 Ağustos Cuma günü Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Son güncelleme 21:32 | 16 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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