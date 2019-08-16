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Beşiktaş’ın eski gözdesi forvet transferini yeni adayı oldu: Adam Szalai
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ın eski gözdesi forvet transferini yeni adayı oldu: Adam Szalai

1-2 milyon Euro maliyetle 31 yaşındaki Adam Szalai transferini bitirmek isteyen siyah-beyazlılar beklemede. Bir diğer aday Babacar konusunda ise Sassuolo işi yokuşa sürüyor.

16 Ağustos 2019 08:21

Beşiktaş’ın, santrfor arayışı sürüyor. Siyah-beyazlılar aday listesini azaltırken Hoffenheim'ın Macar golcüsü Adam Szalai yeniden ön plana çıktı.

Alman ekibiyle kontratının son sezonuna giren 1.93 boyundaki 31 yaşındaki santrfor, düşük maliyetiyle yönetimi de cezbetti.

Beşiktaş, Hoffenheim'a 1-2 milyon Euro arasında bir bonservis vererek işi bitirmek istiyor.

Bu transferin siyah-beyazlıların istediği şekilde yürüdüğü öğrenildi.

GÖRÜŞMELERİ NAIBI YÜRÜTÜYOR

Beşiktaş, Sassuolo’dab Khouma Babacar'dan da umudunu kesmiş değil. Kiralamayı reddeden İtalyan kulübü, 6-8 milyon Euro dolayında bonservis istedi.

Ancak Babacar'ın Beşiktaş'a sıcak bakması nedeniyle görüşmeler kesilmedi. Futbol Direktörü Ali Naibi'nin yürüttüğü pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama teklifi halen masada.

Adaylar arasındaki Bröndby'li Kamil Wilczek de Beşiktaş'tan haber bekliyor.

16 Ağustos 2019 Fenerbahçe Marcos Rojo`yu istedi, Manchester United yanıt verdi: `Eğer...` Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Manchester United`ın gözden çıkardığı Marcos Rojo`yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz devi, oyuncunun maaşının karşılanması halinde transfere onay vereceğini iletti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:19 | 16 Ağustos 2019
Adam Szalai Ali Naibi beşiktaş Hoffenheim transfer
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