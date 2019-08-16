Beşiktaş’ın eski gözdesi forvet transferini yeni adayı oldu: Adam Szalai

Beşiktaş’ın, santrfor arayışı sürüyor. Siyah-beyazlılar aday listesini azaltırken Hoffenheim'ın Macar golcüsü Adam Szalai yeniden ön plana çıktı.

Alman ekibiyle kontratının son sezonuna giren 1.93 boyundaki 31 yaşındaki santrfor, düşük maliyetiyle yönetimi de cezbetti.

Beşiktaş, Hoffenheim'a 1-2 milyon Euro arasında bir bonservis vererek işi bitirmek istiyor.

Bu transferin siyah-beyazlıların istediği şekilde yürüdüğü öğrenildi.

GÖRÜŞMELERİ NAIBI YÜRÜTÜYOR

Beşiktaş, Sassuolo’dab Khouma Babacar'dan da umudunu kesmiş değil. Kiralamayı reddeden İtalyan kulübü, 6-8 milyon Euro dolayında bonservis istedi.

Ancak Babacar'ın Beşiktaş'a sıcak bakması nedeniyle görüşmeler kesilmedi. Futbol Direktörü Ali Naibi'nin yürüttüğü pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama teklifi halen masada.

Adaylar arasındaki Bröndby'li Kamil Wilczek de Beşiktaş'tan haber bekliyor.

Fenerbahçe Marcos Rojo`yu istedi, Manchester United yanıt verdi: `Eğer...` Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Manchester United`ın gözden çıkardığı Marcos Rojo`yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz devi, oyuncunun maaşının karşılanması halinde transfere onay vereceğini iletti. İlgili Haberi Oku