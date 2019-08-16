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Beşiktaş Yöneticisi Hüseyin Yücel’den Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!
Galatasaray

Beşiktaş Yöneticisi Hüseyin Yücel’den Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi hakkında tepkilerde bulundu!

16 Ağustos 2019 23:50

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Süper Lig’in açılış maçında Denizlispor’un Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında tartışma yaratacak tweet’ler attı!

Siyah-beyazlı yönetici, Twitter hesabından Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen’i eleştirirken, “Skor kimseyi yanıltmasın. Babel’e çıkması gereken ikinci sarıdan kırmızı var. Denizli’nin verilmeyen penaltısı var. (Ayrıca neden VAR’a gidilmiyor?). Denizli’nin haksız kesilen bariz gol şansı var. (Hakem pozisyonu neden oynatmıyor, el varsa VAR’dan iptal edilir zaten)” şeklinde tweet attı.

Bu açıklama sonrası bir tweet daha atan Hüseyin Yücel, “Daha lige yeni Bismillah dedik, umuyorum, ümit ediyorum inşallah geçen seneki gibi bir lig görmeyiz.” dedi.

Son güncelleme 23:50 | 16 Ağustos 2019
Hüseyin Yücel
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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