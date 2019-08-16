Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig’e damga vurdu

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara’da Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992’de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenilerek sona erdi.

13 MAÇLIK KAZANMA SERİSİ

Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

Süper Lig’in 61 yıllık tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş’ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Süper Lig’deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş’ın elinde bulunuyor. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor’u 15 Ekim 1989’da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

DERBİ “KRALI”

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe’yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray’ı her iki maçta 1-0’lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş’ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray’ı 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

DERBİLERDE KÖTÜ PERFORMANS DA GÖSTERDİ

Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak da tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takım, Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray’a da her iki maçta 2-0 yenildi.

5 KIRMIZI KART GÖREN TEK TAKIM

Beşiktaş, Türkiye’nin 61 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2002-2003’te şampiyon olan ve sonraki sezonun ilk yarısını rakiplerinin önünde lider tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004’ün ikinci yarısına ise şok bir sonuçla başladı. Ligin 18. haftasında, 25 Ocak 2004 tarihinde BJK İnönü Stadı’nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.