Aykut Kocaman’dan transfer mesajı: ‘Şikayetim yok ama…’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman, transferle ilgili soruları yanıtladı.

Basın mensuplarının sorularına cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, transfer sürecinin uzamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Benim bu oyuna bakarken kulüp ile olan bağlantımın en önemli yanı var olan oyuncularımızı daha da geliştirmek ama bununla beraber eksikleri de dışarıdan tamamlamaya çalışmak” diyen Aykut Kocaman, “Bu konuda hiç şikayet etmedim. Şu anda şikayet etmenin bir anlamı yok. Zaten kuvvetli bir kadroya sahibiz. Ufak ayarlar gerekiyor. Onları görüyorum. Bu anlamda yönetimin çalıştığını biliyorum. Ama gerçekten transfer kolay olabilen bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Bonservisi elinde olan futbolculara yönelmeleri gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam, “Biz takımda oynama yüzdesi fazla olan oyuncuları kadromuza dahil etmeye çalışıyoruz. Bu süreci biraz daha zorlaştırıyor. Yoksa bonservisi elinde olan oyuncuların tarafına gitsek süreç bu kadar uzamayabilir. Ama bu biraz daha işin kolayı ama diğer taraftan da riskini nispeten arttıran tarafı oluyor. Diğer taraf söylediğim nedenlerden dolayı biraz daha zorlaşıyor. Ama böylesi riskleri azaltma açısından daha değerli diye düşünüyoruz. Umarım başarırız. Başaramasak da sorun değil. Ortada bir takım gibi gözüküyoruz. Yukarıya doğru yapışmamızda kolay olabilir, ama kırılganlığımızı da henüz attığımızı söyleyemem. Önceliğimiz bunu gidermek. Sonrasında iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

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