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Adil Gevrek: Sağlık olsun… Kısmet değilmiş diyelim
Yeni Malatyaspor

Adil Gevrek: Sağlık olsun… Kısmet değilmiş diyelim

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Partizan maçı sonrası yaptığı açıklamada "Çok iyi oynadık ve galip geldik ama turu geçemedik. Sağlık olsun, kısmet değilmiş diyelim" dedi.

16 Ağustos 2019 00:02

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan’ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa’ya veda eden Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, “Çok iyi oynadık ve galip geldik ama turu geçemedik. Sağlık olsun, kısmet değilmiş diyelim” ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok arzulu ve istekli başladıklarını söyledi. Baskılı oyunun karşılığını ilk dakikalarda buldukları golle aldıklarını belirten Adil Gevrek, ilk yarıyı oldukça tempolu oynadıklarını ifade etti.

Avrupa defterini kapattıklarını ve artık lige döndüklerini dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:

“Öncelikle çok güzel oynadığımız bir maçta turu geçemediğimiz için çok üzgünüz. Taraftardan futbolculara bu takıma gönül vermiş herkesi canı gönülden kutluyorum. Bazen kısmet olmuyor ve bugün de kısmet olmadı bize. Çok güzel oynadık ama tabii turu geçemedik. Avrupa defteri bizim için kapanmış oldu. Turu geçmek için futbolcularımız elinden geleni yaptı. Artık lige döneceğiz.”

15 Ağustos 2019 Sergen Yalçın Yeni Malatyaspor Partizan maçı sonrası isyan etti: Anlayamıyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 1-0 kazandıkları Partizan maçının ardından yaptığı açıklamada, “Penaltımız verilmedi. Hakemin es geçmesini anlayamıyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

“BARİZ PENALTIMIZ VERİLMEDİ”

Adil Gevrek, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili şunları ifade etti:

“Hakem hatalarını konuşmak istemiyorum ama maalesef bariz bir penaltımızı vermedi. Yan hakem de pozisyona yakındı, çok rahat penaltıyı verebilirdi. Avrupa maçlarında maalesef böyle bariz hatalar yapılabiliyor ve bugün de bunlardan birini yaşadık. Ne olursa olsun sahamızda turu geçmek istiyorduk ama olmadı. Sağlık olsun.”

Bu sezon mücadele edecekleri tüm kulvarlarda başarıya ulaşmak için ter dökeceklerini kaydeden Gevrek, “Bir defa bu Avrupa potasına girdik ve bunu her sene devam ettirmek istiyoruz. Bu sene hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda başarı elde etmek istiyoruz. Bu kulvarlarda iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gevrek, taraftarın lig maçlarına da aynı ilgiyi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Son güncelleme 00:02 | 16 Ağustos 2019
Adil Gevrek yeni malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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