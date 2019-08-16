SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hindistan'dan nükleer gözdağı! 'Neler olacağı şartlara bağlı'
Galatasaray

Abdurrahim Albayrak: Falcao transferinde yüzde 99 rahat olsunlar!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçından sonra Falcao transferi sorulduğunda fotoğrafın paylaşıldığına üzüldüğünü belirtip transferde ise "Taraftarların gönlünün %99 rahat olsun" dedi.

16 Ağustos 2019 23:04

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor karşısında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Albayrak, 2-0’lık yenilgi için “Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki haftadan itibaren seri şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar olarak görelim” yorumunda bulundu.

Sarı-kırmızılı yönetici Radamel Falcao için gelen soruya ise şöyle cevap verdi;

“Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Monaco Başkanı gelecek günlerde İstanbul’a gelip başkanımız Mustafa Cengiz ile yemek yiyecekler. Bundan sonraki oyuncu transferlerinde beraber iletişim halinde olacağız. Falcao transferinde taraftarın gönlü %99 rahat olsun! O fotoğrafı ben vermedim ama paylaşılmasına çok üzüldüm! Ondan çok daha önemli resimlerimiz de var Monaco yönetimi ve Falcao ile.”

Son güncelleme 23:30 | 16 Ağustos 2019
abdurrahim albayrak galatasaray radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR