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Yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov transferi için Ali Koç devrede!
Transfer Haberleri

Yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov transferi için Ali Koç devrede!

Roma, bonservis bedeli için 5 milyon Euro talep ediyor. 3-4 milyon Euro’ya işi bitirmek isteyen Fenerbahçe’nin patronu devreye girdi ve İtalya’ya giderek Sırp yıldıza imzayı attıracak

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 15 Ağustos 2019 10:24

Fenerbahçe’de taraftarların dört gözle beklediği Aleksandar Kolarov transferi için Başkan Ali Koç, kolları sıvadı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Yönetim, Sırp yıldızın transferi için menajer Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan'a yetki vermişti.

Bu iki isim, sarı-lacivertli yönetime tecrübeli futbolcunun transferini bonservis bedeli ödemeden bitireceklerini iletmişti.

Ancak Roma'nın bonservis bedeli talep etmesiyle transfer görüşmelerinde  strateji değişti. Hazırlık maçlarında Roma formasıyla süre alan ve iyi bir performans sergileyen Sırp yıldızın piyasası yükseldi.

İlk  temaslarda İtalyan kulüp 5 milyon Euro talep etti. Fener, bu rakamı 3-4 milyon Euro arasında bir ücrete düşürmek istiyor. Kolarov'da kararlı olan Başkan Ali Koç, kendisi dışında kimseyi bu transfere karıştırmayacak.

Önümüzdeki hafta İtalya'ya çıkarma yapması beklenen Koç, imzayı attırıp taraftarın hayalini gerçekleştirecek.

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Son güncelleme 10:24 | 15 Ağustos 2019
Aleksandar Kolarov ali koç Fenerbahçe roma
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