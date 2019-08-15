Yeni Malatyaspor tur peşinde! Yeni Malatyaspor Partizan hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa Kupalarında ilk maçına çıkan Yeni Malatyaspor, güçlü Sırp ekibi temsilcisi Partizan karşısında en az iki farklı galibiyet arıyor. Yeni Malatyaspor, Sırbistan ekibi Partizan’ı eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off’a yükselmeye çalışacak. Peki, Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan Yeni Malatyaspor – Partizan maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR PARTİZAN İLK 11

YeniMalatyaspor: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa, Erkan; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan, Guilherme, Bifouma; Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Tosic, Soumah, Sadiq