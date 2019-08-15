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Yeni Malatyaspor tur peşinde! Yeni Malatyaspor Partizan hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor tur peşinde! Yeni Malatyaspor Partizan hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatyaspor Partizan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1 kazanan Partizan'ı elemesi için Yeni Malatyaspor'un mutlak galibiyet alması gerekiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Partizan saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos 2019 19:06

Avrupa Kupalarında ilk maçına çıkan Yeni Malatyaspor, güçlü Sırp ekibi temsilcisi Partizan karşısında en az iki farklı galibiyet arıyor. Yeni Malatyaspor, Sırbistan ekibi Partizan’ı eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off’a yükselmeye çalışacak. Peki, Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan Yeni Malatyaspor – Partizan maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR PARTİZAN İLK 11

YeniMalatyaspor: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa, Erkan; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan, Guilherme, Bifouma; Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Tosic, Soumah, Sadiq

Son güncelleme 19:57 | 15 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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