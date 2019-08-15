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Yeni Malatyaspor Partizan maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Partizan maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Yeni Malatyaspor Partizan canlı! Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda 3-1 yenildiği Partizan'ı konuk ediyor. Yeni Malatyaspor Partizan maçının canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da, ayrıca Yeni Malatyaspor Partizan canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor... Karşılaşmada 11'ler belli oldu.

15 Ağustos 2019 18:43

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Partizan’ı konuk ediyor. İlk maçta 3-1 yenildiği rakibini Malatya’da devirmenin planlarını yapan Yeni Malatyaspor, turu geçmeyi hedefliyor.

STAT: Yeni Malatya

SAAT: 20:00

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Chris Kavanagh (İngiltere)

YENİ MALATYASPOR: Fernolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Chaaleli, Guilherme, Murat, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq

YENİ MALATYASPOR NASIL TUR ATLAR?

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen Yeni Malatyaspor’un turu geçebilmesi için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekecek. Karşılaşma 3-1 Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan’ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off’ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YENİ MALATYASPOR PARTİZAN CANLI İZLE

Son güncelleme 18:54 | 15 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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