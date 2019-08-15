Yeni Malatyaspor Partizan maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Partizan’ı konuk ediyor. İlk maçta 3-1 yenildiği rakibini Malatya’da devirmenin planlarını yapan Yeni Malatyaspor, turu geçmeyi hedefliyor.

STAT: Yeni Malatya

SAAT: 20:00

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Chris Kavanagh (İngiltere)

YENİ MALATYASPOR: Fernolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Chaaleli, Guilherme, Murat, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq

YENİ MALATYASPOR NASIL TUR ATLAR?

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen Yeni Malatyaspor’un turu geçebilmesi için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekecek. Karşılaşma 3-1 Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan’ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off’ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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