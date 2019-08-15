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Xherdan Shaqiri’den Galatasaray açıklaması: ‘Teklif almadım’
Galatasaray

Xherdan Shaqiri’den Galatasaray açıklaması: ‘Teklif almadım’

Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.

15 Ağustos 2019 13:34

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali'nin ardından açıklamalarda bulunan Liverpool'un yıldız isimlerinden Xherdan Shaqiri, bugüne kadar hakkında çıkan Galatasaray haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öncelikle maçın yorumunu yapan Shaqiri, “İki takım da çok iyi oynadı. Maçın sonucunu penaltılar belirledi ve burada da şans yüzde 50-50 şekilde eşitti. Biz kazandık ve mutluyuz” dedi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da oynanacağının hatırlatılması üzerine konuşan yıldız futbolcu, “Önümüzdeki yıl Şampiyonyar Ligi yine İstanbul'da olacak. Umarım tekrar buraya geliriz ve kazanırız” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’DAN TEKLİF ALMADIM”

Son birkaç sezondur Galatasaray'ın kendisini transfer edeceğiyle ilgili olarak Türkiye'de çıkan haberler hakkında da konuşan Shaqiri, “Galatasaray'dan bugüne kadar hiçbir teklif almadım. Türkiye kesinlikle yaşamak için çok güzel bir ülke. Çok güzel bir ligleri var ve çok kaliteli takımlar var. Ancak ben Premier Lig'de olduğum için mutluyum. Tabii ki futbolda gelecekte neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Şu anda buradayım ve oldukça iyi bir takımın parçasıyım” diyerek sözlerini tamamladı.

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Son güncelleme 13:35 | 15 Ağustos 2019
galatasaray Xherdan Shaqiri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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