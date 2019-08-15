Ünlü dövüşçü Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Olay Dublin’de bir barda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçünün barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü. Yaşlı adam, McGregor’un koyduğu içkiyi içmeyince, McGregor yaşlı adamı sol eliyle yumrukladı. Barda bulunan kalabalık, McGregor’u bardan uzaklaştırırken, yaşlı adamın yerinden kalkamadığı görüldü. Yerel medya, olayın Nisan ayında yaşandığını; görüntülerin ise kendilerine yeni ulaştığını yazdı.

DAHA ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANININ TELEFONUNU KIRMIŞTI

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere atmıştı. Telefonu yerden alan ancak sahibine vermeyen McGregor ardından otel önünden ayrılmıştı. Görüntülerde McGregor’un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak´ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı; telefonu yere atarak ezdiği görülmüştü.

6 Ekim 2018’de Khabib Nurmagomedov’a mağlup olan ve Nurmagomedov’a müslüman olduğu için “terörist” diyerek hakaret etmişti. McGrego daha sonra bir başka skandala daha imza atmış ve Nurmagomedov’un tesettürlü eşi hakkında “havlu” benzetmesi yapmıştı.

Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti Rusya`da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında İsrailli rakibiyle eşleşen Meysa el-Abbasi (20), İsrail yönetimi ve temsilcileriyle normalleşmenin her türüne karşı olduğunu belirterek müsabakadan çekildi. İlgili Haberi Oku